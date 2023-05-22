انقطاع التيار الكهربائي عن محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا

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أفاد مسئول محلي موالي لروسيا في زابوريجيا، جنوب شرقي أوكرانيا، بأن التيار الكهربائي انقطع بالكامل عن محطة زابوريجيا للطاقة النووية، مشيراً إلى تشغيل مولدات الطاقة الاحتياطية.

وأفاد فلاديمير روجوف بأن المحطة "فصلت تماماً" عن الإمداد الخارجي للطاقة، بعد أن قامت أوكرانيا "بفصل خط الكهرباء الذي تسيطر عليه"، وفقا لوكالة رويترز.

من جهته، أعلن المسئول الأوكراني أناتولي كورتيف، أمين مجلس مدينة زابوريجيا، أن العمل ما زال جارياً منذ صباح اليوم الاثنين لاستعادة الكهرباء في المدينة.

وقال في بيان عبر تطبيق "تيليجرام": "انقطعت الكهرباء جزئياً في زابوريجيا بسبب حالة طارئة في أحد مرافق الطاقة".