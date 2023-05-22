 الشباب والرياضة بالوادي الجديد تنفذ معارض لتسويق منتجات الشباب الحرفية - بوابة الشروق
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الشباب والرياضة بالوادي الجديد تنفذ معارض لتسويق منتجات الشباب الحرفية

عمرو بحر:
نشر في: الإثنين 22 مايو 2023 - 12:48 م | آخر تحديث: الإثنين 22 مايو 2023 - 12:48 م

أعلن بهاء شوقى، مدير عام مديرية الشباب والرياضة فى الوادى الجديد، أنه تم إقامة معرض تسويقي لمنتجات الشباب الحرفية واليدوية والتراثية بمركز شباب قرية البشندى التابع لمركز بلاط، وذلك فى إطار أنشطة إدارة تمكين الشباب بهدف دعم الشباب من خلال قطاع المنتجات اليدوية وفتح سبل لتسويق منتجاتهم، وتوفير فرص عمل لهم من خلال تسويق منتجاتهم بالمعارض وتحقيق مصدر دخل لهم من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ووصولها إلى الأسواق وعرضها للمستهلكين.

وأضاف شوقى، أن المعرض يهدف إلى مساندة الشباب العاملين بالحرف اليدوية والبيئية وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية، ودعم وتشجيع المنتج المحلى خاصة في قطاع الحرف اليدوية والتراثية والعمل على تطويرها ودعمها، حيث يتم تنظيم معارض دورية بمراكز الشباب وكذلك تنفيذ دورات تدريبية للحرف اليدوية بأندية الفتاة والمرأة، وذلك بدعم الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.


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