الكرملين: بوتين وأردوغان يتعاملان مع قضايا محددة تتعلق بعلاقات متبادلة المنفعة

وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، يوم الاثنين، كلاً من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، بالشخصيات السياسية الجدية، المسؤولة عن كلامها، وتتعامل مع قضايا محددة تتعلق بالعلاقات الثنائية ذات المنفعة المتبادلة.



وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال حول سبب اتسام طبيعة العلاقات بين الرئيسين بالخصوصية: "بوتين وأردوغان شخصيتان سياسيتان جديتان للغاية، ولديهما خبرة سياسية واسعة وبعيدان عن الخداع السياسي الشعبوي. هما سياسيان ورجلا دولة مسؤولان عن كلامهما"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.



وأشار إلى أن بوتين وأردوغان يتعاملان مع قضايا محددة تتعلق بالعلاقات الثنائية ذات المنفعة المتبادلة، وهو أمر مهم لشعبي البلدين.



وفي وقت سابق، أكد الكرملين، أن العلاقة بين بوتين وأردوغان تقوم على الثقة والاحترام المتبادلين؛ ويتم تقييم الوفاء بالالتزامات بشكل متبادل.



ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، أعلن أردوغان مرارا، استعداد تركيا لاستضافة لقاء بين الرئيس ر بوتين، والرئيس الأوكراني فلولوديمير زيلينسكي، لإيجاد حل للأزمة الأوكرانية.



كما أن أنقرة لعبت دورا رئيسا في صفقة تبادل أسرى خلال سبتمبر الماضي بين روسيا وأوكرانيا، وكذلك إبرام اتفاق في يوليو الماضي برعاية الأمم المتحدة بين البلدين، يسمح بتصدير الحبوب عبر البحر الأسود ومضيق البوسفور، كما جمعت مرتين، ممثلين روس وأوكرانيين على أراضيها بهدف التوصل إلى حلول للأزمة الأوكرانية.