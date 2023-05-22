فينسيوس جونيور يسجل رقمًا تاريخيًا سلبيًا مع ريال مدريد

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي فالنسيا الفوز على ريال مدريد، بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب «ميستايا»، ضمن منافسات الجولة الـ35 من مسابقة الدوري الإسباني الموسم الجاري 2022-2023.

حقق البرازيلي فينسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، رقما تاريخيا سلبيا، بعدما بات أصغر لاعب يتلقى طردًا خلال فعاليات مباراة، خلال القرن الحادي والعشرين.

ووفقًا لشبكة «أوبتا» العالمية المتخصصة في الإحصائيات، فإن فينيسيوس جونيور«22 عامًا و313 يومًا»، بات أصغر مهاجم لريال مدريد يُطرد في مباراة في الليجا في القرن الحادي والعشرين، متجاوزًا روبينيو، عند طرد أمام إشبيلية في مايو 2007، وكان يبلغ من العمر «23 عامًا 101يومًا».

بهذة الخسارة تراجع ريال مدريد، إلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 71 نقطة جمعها بالفوز في 22 مباراة والتعادل في 5 لقاءات، بينما تلقي الخسارة في 8 مواجهات، سجل لاعبوه 70 هدفًا واستقبلت شباكه 33 هدفاً.

بينما يتواجد فريق فالنسيا في المركز الـ13، بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 40 نقطة جمعها بالفوز في 11 مباراة والتعادل في 7 مباريات، بينما تلقي الخسارة في 17 لقاء، سجل لاعبوه 39 هدفاً واستقبلت شباكه 41 هدفاً.