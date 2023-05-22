استمرار القتال العنيف بالخرطوم قبل ساعات من بدء سريان وقف إطلاق النار

يستمر القتال العنيف في العاصمة السودانية الخرطوم، قبل ساعات من بدء سريان وقف إطلاق للنار مساء اليوم الاثنين.



وسمع دوي نيران المدفعية صباح اليوم الاثنين، بحسب ما قاله مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في الخرطوم. كما أفادت وسائل إعلام محلية بشن ضربات جوية مساء أمس الأحد.



وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، قال أمس الاول السبت إن ممثلين عن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، اتفقا على وقف إطلاق النار لمدة سبعة أيام.



من ناحية أخرى، أعلنت نقابة أطباء السـودان، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد ضحايا الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى 863 حالة وفاة بين المدنيين و3531 حالة إصابة.



وقالت النقابة، في منشور أوردته على صفحتها بموقع "فيسبوك" اليوم، إن الاشتباكات لا تزال جارية بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة لليوم الـ34 على التوالي، وأسفرت عن مزيد من الضحايا يجري حصرهم حتى اللحظة في العاصمة والأقاليم.



وأشارت إلى أنه يوجد العديد و الكثير من الإصابات والوفيات غير مشمولة في هذا الحصر، لافتة إلى عدم التمكن من الوصول للمستشفيات لصعوبة التنقل والوضع الأمني في البلاد.



وأوضحت أن الاشتباكات بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في مدينة نيالا أدت إلى سقوط 28 قتيلا في ثلاثة أيام (18 و19 و20 من الشهر الجاري)، والعديد من الجرحى لم تتمكن من حصرهم.



وكشفت النقابة عن أن يومي الجمعة والسبت الماضيين شهدا سقوط 13 حالة وفاة بين المدنيين، و137 حـالة إصابة، من بينها حالات غير مستقرة.