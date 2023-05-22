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بعد هجوم الحضري .. اتحاد الكرة حذف منشور الاحتفال بالمئوية

محمد عاطف
نشر في: الإثنين 22 مايو 2023 - 8:24 م | آخر تحديث: الإثنين 22 مايو 2023 - 8:24 م

قرر مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم، مساء اليوم الإثنين، حذف منشورًا نُشر عبر الحساب الرسمي للجبلاية على «فيسبوك»، بمناسبة مرور 100 عامًا على انضمامه إلى الاتحاد الدولي للعبة.

وكان عصام الحضري قائد المنتخب المصري السابق، قد شن هجوما على مسؤولي الجبلاية، بسبب غيابه غن صورة الغلاف الخاص بـ منشور الاحتفال بهذه المناسبة.

وقام مسؤولو اتحاد الكرة بحذف المنشور بعد نشره بـ 24 ساعة فقط، دون الكشف عن الأسباب حتى وقتنا الحالي.

يُذكر أن اتحاد الكرة المصري تم تأسيسه في عام 1921، ولكنه انضم إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم بشكل رسمي في عام 1923.


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