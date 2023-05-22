تظاهر عشرات المحتجين، غالبيتهم من النساء، في مدينة صيدا جنوبي لبنان، بعد أن قالت امرأة إنها تعرضت لمضايقات بسبب لباس السباحة.

وتحدثت تقارير قبل أيام، عن تعمد عدة أشخاص مضايقة زوجين على شاطئ عام في صيدا، إذ اتهموا الزوجين بعدم احترام المعايير المحلية على خلفية لباس الزوجة.

أثارت الواقعة حملة تضامن على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد عمدت نساء إلى نشر صورهن بلباس السباحة مع وسم صيدا، بينما أشاد آخرون بتدخّل المحافظين.

وكانت بلدية صيدا قد أصدرت، السبت قرارا، بمنع تظاهرة النساء وأخرى مضادة دعي إليها «دعما للحياء والفضيلة وضد العري».

واستنكر وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار ما حصل على شاطئ صيدا الشعبي، بعد التدافع الذي وقع بين تظاهرتين إحداها تطالب بحرية اللباس البحري وأخرى تطالب بفرض اللباس المحتشم على الشاطئ.

وشدد الوزير في تصريحات للإعلام المحلي، على وجوب احترام الثقافات والحريّات لبناء دولة مدنية.