وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن مضاعفة الهجمات على إيران في سوريا

كشف وزير الدفاع الإسرائيلي يؤآف جالانت، اليوم الإثنين، عن قيامه بمضاعفة الهجمات على إيران في سوريا.



وقال جالانت، إنه ضاعف عدد الهجمات على إيران في سوريا خلال عدة أشهر من توليه منصبه، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني.



وكشف جالانت، الذي كان يتحدث من جامعة ريخمان، النقاب عن حرب طهران البحرية السرية ضد إسرائيل، وعرض كدليل جديد صورا لخمس سفن مختلفة تستخدمها لإقامة جبهة أخرى ضد إسرائيل.



وفيما يتعلق بسوريا، قال الحقيقة التي مفادها أنه تم إعادة الرئيس السوري بشار الأسد إلى الجامعة العربية "لن تعطى وكلاء إيران أي حصانة".



وفيما يتعلق بالقضية النووية، قال جالانت إنه إذا قرر حكام إيران تخصيب اليورانيو بنسبة تصل إلى 90%، سيكون ذلك خطأ جسيما من جانب إيران، وسوف يكون هناك ثمن باهظ".



وأضاف أن حلقة الوصل بين كل التهديدات ضد إسرائيل: "هي إيران التي تشكل التهديد الأكبر لاستقرار المنطقة والعالم، إيران تشن حرب استنزاف ضد إسرائيل".