المرشح الخاسر بانتخابات الرئاسة التركية سنان أوغان يعلن دعمه أردوغان في جولة الإعادة

حسم المرشح للانتخابات الرئاسية التركية سابقا سنان أوغان، موقفه من جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة التركية، مؤكدا أنه سيدعم فيها الرئيس رجب طيب أرودغان، في مواجهة منافسه مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو.

وقال أوغان، في مؤتمر صحفي عقده عصر اليوم الاثنين: «بعد التشاور مع المسؤولين في حزبنا قررنا أن ندعم رئيس الجمهورية أردوغان»، وذلك بحسب ما أفادته فضائية «الجزيرة».

وكانت تغريدة نشرها السياسي التركي القومي سنان أوغان -الذي حلّ ثالثا في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية- قد أثارت تفاعلات واسعة وسط ترقب من السياسيين لإعلان موقفه بعدما حل ثالثا في الجولة الأولى.

وفي تغريدته تحدث المرشح الرئاسي لتحالف الأجداد سنان أوغان عن «النجاحات التي حققها تياره القومي خلال الجولة الأولى من الانتخابات، قائلا: «لقد جعلنا القومية التركية والكمالية ضمن أجندة البلاد الرئيسية، كما ارتقينا بالقوميين الأتراك إلى موقع رئيسي في الحياة السياسية».

وأوغان الذي انشقّ عن الحركة القومية، الحزب المتحالف مع معسكر الرئيس أردوغان، حصل على 5.17% من الأصوات، بحسب النتائج الرسمية غير النهائية للجولة الأولى التي جرت في 14 مايو.

وتابع أوغان: «لقد وضعنا الناخبين القوميين الأتراك، الذين كانوا مشتتين بين التحالفين الرئيسيين (يقصد الجمهور والشعب)، إلى تصدر المشهد وأصبحوا رقما وازنا، كما أسهمنا في ظهور كتلة ناخبة قومية قوية في تركيا، وهذا الخطاب مكّن الكتلة القومية من التوسع»، وفق تعبيره.

وأوضح أنه صارت لديهم القدرة على ترجيح كفة الفائز في الجولة الثانية، مع التسبب في وصول الانتخابات إلى الجولة الثانية، مضيفا أن تيارهم تأكد الآن من أن المرشحين الذين وصلوا إلى الجولة الثانية يتبنون خطابهم.

ولم يحصل الرئيس أردوغان وأبرز منافسيه زعيم المعارضة كمال كليجدار أوغلو على الأكثرية المطلقة (أكثر من 50% من الأصوات) اللازمة للفوز من الدورة الأولى، ولذلك فقد تأهّلا إلى دورة ثانية حاسمة يوم 28 مايو الجاري.

وحصل أردوغان في الجولة الأولى التي أجريت الأحد الماضي على 49.51% من الأصوات، في حين حصل كليجدار أوغلو على 44.88%، وسنان أوغان على 5.17%، وحصل المرشح المنسحب محرم إينجه على 0.44%، ليتأهل أردوغان وكليجدار أوغلو إلى جولة الإعادة.