جيش الاحتلال: إصابة 3568 ضابطا وجنديا منذ بدء الحرب على غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إصابة 25 عسكريًا في المعارك الدائرة بقطاع غزة خلال 24 ساعة.

وأضاف جيش الاحتلال في بيان، نقلته وكالة «الأناضول»، أن «3568 ضابطًا وجنديًا أصيبوا منذ بدء الحرب على غزة من بينهم 1776 خلال العملية البرية».

وأشار جيش الاحتلال إلى أن 259 ضابطًا وجنديًا لا يزالون يتلقون العلاج إثر إصابتهم في معارك غزة، 29 منهم جروحهم خطيرة.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.