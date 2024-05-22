البرلمان العربي: تزايد الاعتراف بفلسطين رد عملي على مخططات الاحتلال الفاشلة لتصفية القضية

رحب البرلمان العربي، بالقرار الذي اتخذته إسبانيا والنرويج وإيرلندا بالاعتراف بدولة فلسطين، مؤكداً أنه انتصار للعدالة ولحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وللقضية والدبلوماسية الفلسطينيتين.

وأكد البرلمان في بيان له، اليوم الأربعاء، أن هذه الخطوة الهامة في الاتجاه الصحيح نحو اعتراف العديد من دول العالم بدولة فلسطين، دعماً للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس.

وأشار إلى أن اعتراف الدول الثلاث بدولة فلسطين جاء في وقت تتعرض فيه القضية الفلسطينية لمخططات لتصفيتها من الاحتلال الإسرائيلي، الذي يشن حرب إبادة جماعية في قطاع غزة والضفة الغربية، إضافة إلى التطهير العرقي والتهجير القسري بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، الذين تمارس ضدهم جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية.

ولفت البيان إلى أن تزايد الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، يمثل ردا عمليا على مخططات الاحتلال الفاشلة لتصفية القضية الفلسطينية، والتي لن يُكتب لها النجاح.

ودعا البرلمان، جميع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى المضي قدماً في الاعتراف كخطوة نحو إنهاء الظلم التاريخي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني منذ عقود من الاحتلال، ووفق حل الدولتين المعترف به دولياً، والمستند إلى قرارات الشرعية الدولية، مطالباً المجتمع الدولي وجميع الدول بالوقوف مع الحق الفلسطيني، والشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.