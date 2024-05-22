المجلس القومي المرأة ينظم ندوة تثقيفية لسيدات البصارطة بدمياط

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بدمياط، تدريب للتثقيف المالي لتمكين السيدات في قرية البصارطة مركز دمياط، ضمن مبادرة حياة كريمة، وضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وأوضحت مروة نبيل، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بدمياط، في بيان لها، أن التدريبات تأتي استكمالا لسلسلة تدريبات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذى يعد الهدف الاستراتيجي العام لخطة تنمية الأسرة المصرية؛ بهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام، من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة، والارتقاء بخصائص السكان.



وتابعت مروة نبيل، أن الندوات تستهدف السيدات من 18 حتى 40 عاما، وطلبة الجامعات، وتلاميذ المدارس، وأطفال القرى والنجوع، وتجمعات الريف، ورجال الدين، الداعيات والراهبات، ومن المهم أن تتكامل كل الوزارات في هذه القضية، حتى نتمكن من إدارة القضية السكانية، وقد حضر الندوة 35 سيدة، بحضور المدربة سماح فريد.



