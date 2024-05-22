 يديعوت أحرونوت: الخارجية الإسرائيلية تبحث سلسلة إجراءات عقابية على إيرلندا والنرويج وإسبانيا - بوابة الشروق
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يديعوت أحرونوت: الخارجية الإسرائيلية تبحث سلسلة إجراءات عقابية على إيرلندا والنرويج وإسبانيا

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 22 مايو 2024 - 2:10 م | آخر تحديث: الأربعاء 22 مايو 2024 - 2:10 م

قالت صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية، إن «وزارة الخارجية الإسرائيلية تدرس فرض سلسلة من الإجراءات العقابية على أيرلندا وإسبانيا والنرويج، بعد إعلانها الاعتراف بالدولة الفلسطينية».

وأشارت عبر موقعها الرسمي، اليوم الأربعاء، إلى أن الوزارة تدرس فرض قيود على تأشيرات الدخول الخاصة بالدبلوماسيين العاملين بمكتب تمثيل الاتحاد الأوروبي في الضفة الغربية وقطاع غزة، كخطوة تُصعب تواصلهم مع السلطة الفلسطينية.

وأعلنت النرويج وإسبانيا وإيرلندا، الأربعاء، الاعتراف بدولة فلسطينية، على الرغم من التحذيرات الإسرائيلية.

وأكد رؤساء وزراء النرويج وإسبانيا وإيرلندا، هذا الإعلان. فيما قالت مدريد وأوسلو إنهما ستعترفان بدولة فلسطين اعتبارا من 28 مايو.

وكانت، إيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا ومالطا، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أشارت في الأسابيع الأخيرة، إلى أنها تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية، في إعلان منسق على الأرجح، معتبرة أن حل الدولتين ضروري للسلام الدائم في المنطقة.

وتأتي هذه الجهود في الوقت الذي أدى فيه ارتفاع عدد الشهداء في غزة؛ بسبب الهجوم الإسرائيلي إلى إطلاق دعوات عالمية لوقف إطلاق النار وإيجاد حل دائم للسلام في المنطقة.

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