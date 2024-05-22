وزير الري: زيادة الاعتماد مستقبلا على التحلية وإعادة استخدام المياه لإنتاج الغذاء

قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إن نسبة 70% من استهلاك المياه على المستوى العالمي يستخدم في الزراعة وإنتاج الغذاء، مضيفًا: "وهو ما يتطلب الاعتماد على إعادة استخدام المياه والتحلية مستقبلا كمصدر للمياه بجانب الحفاظ على المصادر الحالية للتعامل مع تحديات المياه ومواجهة الزيادة المتسارعة في السكان من خلال مصادر المياه غير التقليدية واستخدامها في الإنتاج الكثيف للغذاء".

وأضاف أن أسعار تحلية المياه وأسعار الطاقة المستخدمة في التحلية في تناقص مستمر، ومن المتوقع أن يستمر هذا التناقص مستقبلا مع استمرار الدراسات البحثية في هذا المجال، والتي ستجعل من التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء ذات جدوى اقتصادية مستقبلا بشرط الاهتمام ورعاية الباحثين والمؤسسات العلمية وتعزيز البحث العلمى في هذا المجال.

جاء ذلك خلال مشاركة سويلم في جلسة "تقييم الوضع العالمي لموارد المياه غير التقليدية والطاقة المتجددة"، ضمن فعاليات المنتدى العالمي العاشر للمياه في بالي بدولة إندونيسيا.

أكد سويلم أهمية تطبيق مفهوم "الترابط بين المياه والغذاء والطاقة NEXUS" في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبخاصة الهدف السادس منها المعني بالمياه، بما يُسهم في التعامل مع تحديات المياه والغذاء التي تواجهها العديد من دول العالم.

كما لفت لأهمية تعزيز التعاون بين الدول لتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا الحديثة للتعامل مع تحديات المياه بحيث يكون مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة منصة للتعاون بين الدول لتحقيق المنفعة للجميع.