الحكومة الألمانية تؤكد استمرار رفضها الاعتراف بدولة فلسطين في المرحلة الحالية

أكدت الحكومة الألمانية استمرار رفضها الاعتراف بدولة فلسطين، في المرحلة الحالية، وذلك بخلاف ما أقدمت عليه كل من النرويج وأيرلندا وإسبانيا، حيث أعلنت الدول الثلاث اليوم الأربعاء اعتزامها الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت اليوم إن برلين لا تزال ملتزمة بالهدف الخاص بالتوصل إلى حل الدولتين عن طريق التفاوض بين إسرائيل والفلسطينيين، " وفي نهايته يتم القبول بوجود دولة فلسطينية قائمة بذاتها".

ورغم ذلك، أقر هيبشترايت بأن التوصل إلى مثل هذا الحل "أمر بعيد المنال في الوقت الراهن".

وقال هيبشترايت إن تسوية قائمة على حل الدولتين، تتم من خلال التفاوض وبقبول جميع الأطراف، ليعيش الإسرائيليون والفلسطينيون جنبا إلى جنب في سلام، " هي الحل الوحيد لمثل هذا الصراع مهما طال أمده".

ورأى هيبشترايت أن هذا سيتطلب "الكثير من الحنكة الدبلوماسية وربما أيضا الكثير من الوقت".

وتعليقا على اعتراف دول أوروبية أخرى بالدولة الفلسطينية، قال هيبشترايت:" لا يوجد حاليا طريق مختصر في هذا الصدد" مشيرا إلى أنه لا ينبغي لأحد أن يأمل في أن يختفي هذا الصراع الصعب في الهواء فجأة " عبر إجراء دبلوماسي أو بقرار".

وأعلن رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستور ورئيس الوزراء الأيرلندي سيمون هاريس ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم أن حكومات بلادهم ستتم خطوة الاعتراف بالدولة الفلسطينية رسميا في الثامن والعشرين من مايو الجاري.