اليابان تسجل عجزا تجاريا بقيمة 5ر462 مليار ين خلال أبريل الماضي

أظهرت بيانات حكومية اليوم الأربعاء تسجيل اليابان لعجز تجاري بقيمة 51ر462 مليار ين (3 مليارات دولار) خلال أبريل الماضي على خلفية ارتفاع أسعار النفط الخام و الانخفاض الحاد في قيمة العملة المحلية الين، مما عزز من قيمة الواردات.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أنه في ظل استمرار قوة الطلب على السيارات، ارتفعت الصادرات للشهر الخامس على التوالي بنسبة 3ر8% لتصل إلى 98ر8 تريليون ين، فيما يعد رقما قياسيا لشهر أبريل. من ناحية أخرى، ارتفعت الواردات بنسبة 3ر8% لتصل إلى 44ر9 تريليون ين، فيما تعد أكبر زيادة على الإطلاق خلال أبريل.

ويشار إلى أن السلع التي تعد قاطرة الصادرات هي السيارات الهجينة ومعدات تصنيع أشباه المواصلات والرقائق. كما ساهم النفط الخام والطائرات في ارتفاع الواردات.

وقد انخفضت قيمة الين بنسبة 7ر14% أمام الدولار خلال الشهر الماضي، عندما تم الاشتباه في تدخل اليابان في السوق لخفض وتيرة انخفاض العملة السريعة.

وقد انخفض حجم الفائض التجاري بين اليابان والولايات المتحدة بنسبة 2ر13% ليصل إلى 46ر688 مليار ين، ليسجل أول انخفاض له منذ 15 شهرا. ويرجع الانخفاض إلى ارتفاع الواردات بنسبة 0ر29% لتصل إلى 11ر1 تريليون ين.