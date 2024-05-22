ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي يبحثان جهود وقف حرب غزة

بحث ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأربعاء هاتفيا "جهود وقف حرب غزة .

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي "استعرضا خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطوير التعاون القائم في عدد من المجالات، وبحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك".

كما تم خلال الاتصال" تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية وعلى رأسها مستجدات الأوضاع في غزة، وضرورة تكثيف الجهود والاتصالات الدولية للتوصل لوقف فوري لإنهاء الحرب، وكافة أشكال التصعيد، والعمل على إيصال المساعدات الإنسانية الكافية".

وذكرت "واس" أن الجانبين "تبادلا خلال الاتصال" التهنئة بتوقيع الاتفاقية بين الخطوط الجوية السعودية، وشركة إيرباص لشراء 105 طائرات.