فتح: الاعتراف بدولة فلسطين يجب أن يكون ظاهرة على مستوى العالم

قال المتحدث باسم حركة فتح عبدالفتاح دولة، إن الاعتراف بدولة فلسطين يجب أن يكون ظاهرة على مستوى العالم.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة الحدث، اليوم الأربعاء، أن صوت الحق الفلسطيني بات يعلو في كل مكان، ومن ثم بات لزامًا على كل الدول التي صمتت عن الحق الفلسطيني لـ76 عامًا، أن ترفع صوتها لنصرة هذا الحق.

وأشار إلى أن هذه الدول يجب عليها أن تضع حدًا للظلم الكبير الذي يقع على الشعب الفلسطيني عندما اعترفت المنظومة الدولية بدولة الاحتلال قبل 76 عامًا رغم أن دولة الاحتلال جاءت على أنقاض الشعب الفلسطيني وفقًا لقرار التقسيم.

وأوضح أن الشعب الفلسطيني عاش طوال هذه السنوات ظلمًا كبيرًا، لكن العالم بدأ تتنامى لديه قناعة واقعة بأن الأمن والاستقرار لا يمكن أن يتحقق إلا بالاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية.

وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تصاعدًا كبيرًا على المستوى العالمي في دعم الحق الفلسطيني بعد انكشاف ورقة الاحتلال ومن يقف وراءه ممن يشوهون الإنسانية.

وجاءت تصريحات دولة تعقيبا على إعلان النرويج وإسبانيا وأيرلندا الاعتراف رسميا بدولة فلسطين اعتبارا من 28 مايو الجاري.