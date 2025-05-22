 مسرحية الباشا لكريم عبدالعزيز تتصدر تريند إكس في السعودية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مسرحية الباشا لكريم عبدالعزيز تتصدر تريند إكس في السعودية

مصطفى الجداوي
نشر في: الخميس 22 مايو 2025 - 4:10 م | آخر تحديث: الخميس 22 مايو 2025 - 4:10 م

حققت مسرحية "الباشا" للنجم كريم عبد العزيز، نجاحًا كبيرا منذ انطلاق عروضها في موسم جدة، حيث تصدّرت الترند على إكس في السعودية، وتم الإعلان عن كونها سولد أوت بالكامل، بعد نفاد جميع التذاكر قبل أيام من العرض الأول المقام على مسرح العربي في "سيتي ووك" خلال الفترة من 21 إلى 24 مايو الجاري.

تفاعل الجمهور بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيدين بأداء كريم عبدالعزيز، وأجواء المسرحية الكوميدية، التي تجمعه مع هنا الزاهد، ويزو، حاتم صلاح، وجان رامز، تحت قيادة المخرج رامي إمام، العرض يُعد من أبرز فعاليات موسم جدة هذا العام، ويُثبت أن المسرح ما زال يحظى بجماهيرية ضخمة إذا توفرت عناصر النجاح.

جدير بالذكر أن المسرحية من تأليف علاء حسن ومحمد صلاح خطاب، وإنتاج آلاء الغزالي، إخراج رامي إمام.

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