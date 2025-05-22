وزير الصحة يبحث مع تحالف جافي تنفيذ آليات تسهم في التوسع بصناعة اللقاحات

التقى الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، جوزيه مانويل باروزو رئيس مجلس إدارة التحالف العالمي للقاحات والتطعيمات (جافي) وعددٍ من ممثلي التحالف، للتباحث حول تنفيذ آليات تُسهم في التوسع بصناعة اللقاحات، وذلك على هامش أعمال جمعية الصحة العالمية بدورتها الـ78 بجنيف.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن اللقاء استهدف تبادل الأفكار والرؤى حول تنفيذ سياسات من شأنها التوسع في الترويج لتصنيع اللقاحات بمصر والدول الإفريقية، فضلًا عن التباحث لوضع آليات للتوسع في خدمات التطعيمات والرعاية الصحية الأولية.

واستكمل أن الجانبين بحثا التعاون لتعزيز برامج التحصين الموسعة، وكذلك تبادل الأفكار لتحسين أنظمة الرعاية الصحية الأولية، كما تم الاتفاق على التعاون بين مصر و(جافي) من أجل الوصول العادل للتطعيمات بالقارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

حضر اللقاء الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، والدكتورة سانيا نشتر الرئيس التنفيذي للتحالف العالمي للتطعيمات واللقاحات (جافي)، والدكتور ريتشارد ميهيغو مدير المشاركة البرامجية والاستراتيجية مع الاتحاد الإفريقي ومركز إفريقيا لمكافحة الأمراض (Africa CDC).