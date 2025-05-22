رئيس الوزراء البريطاني ستارمر يوقع اتفاقا لتسليم جزر تشاجوس لموريشيوس

من المقرر أن يوقع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الخميس، اتفاق تسليم جزر تشاجوس لموريشيوس.

وبحسب فهم وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه. ميديا)، سيتم توقيع الاتفاق اليوم الخميس، بعد عدة أسابيع بدا فيها أن الاتفاق معلق بسبب صعوبات سياسية.

وقالت الحكومة إنها اضطرت للتخلي عن سيادتها على الجزر، المعروفة أيضا باسم الأراضي البريطانية في المحيط الهندي، جراء القرارات القانونية الدولية التي جاءت في صالح موريشيوس، بحسب (بي.أيه. ميديا).

ومن المقرر أن يشارك ستارمر في مراسم افتراضية إلى جانب ممثلين من حكومة موريشيوس صباح اليوم لتوقيع الاتفاق، بحسب صحيفة تليجراف التي كانت أول من أعلن الخبر.

وبموجب شروط الاتفاق، من المتوقع أن تتخلى بريطانيا عن سيادة الأرخبيل وتسلمها لموريشيوس ثم تعيد استئجار قاعدة عسكرية مهمة على الأرخبيل لمدة 99 عاما.

وتضم دييجو جارسيا، وهي أكبر جزيرة بأرخبيل تشاجوس، قاعدة عسكرية بريطانية أمريكية مشتركة، تستخدم لابراز النفوذ الغربي في المحيط الهندي.

ويخشى منتقدو مقترحات تسليم الأرخبيل لموريشيوس من أن تعود هذه الخطوة بالنفع على الصين التي تتمتع بنفوذ متنام في المنطقة.