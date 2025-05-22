• المدارس تشدد علي الحضور قبل الامتحان بوقت كاف ومنع اصطحاب الموبايل

انطلقت اليوم امتحانات نهاية العام للمواد الأساسية المضافة للمجموع الكلي للطلاب من الصف الثالث الابتدائي حتى الثاني الإعدادي، وتستمر الامتحانات حتى 27 مايو الجاري.

وفتحت اللجان أبوابها لاستقبال الطلاب قبل موعد الامتحانات بنصف ساعة، وشددت المدارس على الطلاب بضرورة الحضور قبل موعد الامتحان بوقت كافي، مع الالتزام بالزي المدرسي، ومنع اصطحاب الموبايل أو أي أجهزة أخرى تساعد على الغش.

وانتهت المديريات التعليمية من طبع أسئلة الامتحانات وتجهيز وفرش اللجان لاستقبال الطلاب، مع التشديد على المدارس بمنع دخول الموبايل للجان سواء للطلاب أو المعلمين والتصدي للغش بكل الطرق.

وأضافت أنه تم وضع أسئلة جميع الامتحانات من خلال الموجهين العموم في كل مادة بالادارات التعليمية، وتم وضع ثلاث نماذج في كل مادة " أ ، ب، ج" ليتم توزيعها داخل كل لجنة منعا للغش بين الطلاب، وتم التأكيد على الموجهين بالالتزام بمواصفات الورقة الإمتحانية التي وضعها المركز القومي للامتحانات وتضمين الأسئلة للمنهج المقرر وعدم الخروج عنه.

وأعلنت المدارس ضوابط عقد الامتحانات وهي: التنبيه على الطلاب بعدم استخدام القلم الرصاص اثناء الحل والإجابة بالقلم الجاف الازرق فقط، والالتزام بالزى المدرسى، توفير بيئة هادئة وآمنة داخل اللجان، منع سحب أوراق الإجابة قبل انتهاء الوقت المحدد، متابعة نظافة الفصول ودورات المياه، التأكد من وجود الموجه المقيم واللجنة الخاصة في كل مدرسة، الإبلاغ بأي غياب للطلاب بعد مرور ١٥ دقيقة من بدء الامتحان.

بالإضافة إلى توفير الهدوء والانضباط للطلاب داخل اللجان الامتحانية، يمنع اصطحاب أي كتاب أو ورق خاص بالمادة أو بمادة أخرى مع الطالب داخل لجنة الامتحان، لا يسمح باستخدام المزيل "الكويكتور" بورقة الامتحان، الكتابة بقلم جاف أزرق اللون فقط، على كل طالب إحضار أدواته كاملة، ضرورة تواجد الطلاب داخل لجنة الامتحانات قبل بدء الامتحان بوقت كافِ.

والالتزام بتعليمات الإدارة والمراقبين والملاحظين، الالتزام التام بالنظام داخل المدرسة واللجان وعدم إثارة أي مشاكل حتى تتم الامتحانات في هدوء تام، ضرورة اتباع تعليمات أمن البوابة عند الدخول مع ضرورة الدخول بنظام ،لا يجوز طي أو أو تمزيق ورقة الإجابة أو وضع أي إشارات مميزة عليها لأنه في هذه الحالة سيتم تصحيحها في لجنة خاصة، التأكد من قراءة وفهم الأسئلة قبل الإجابة عليها.