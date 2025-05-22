مسئول استخباري إسرائيلي سابق: نتنياهو لا يملك شرعية لاستمرار حرب غزة

طالب اللواء عاموس يادلين، القائد الأسبق للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان"، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بوقف الحرب على قطاع غزة، معتبرا أنه لا يملك أي شرعية داخلية لاستمرار الحرب.

جاء ذلك في مقابلة مع قناة "الكنيست" العبرية، الخميس، قال فيها إن شرعية إسرائيل الدولية "في أسوأ حالاتها اليوم" بسبب ممارساتها في قطاع غزة.

وقال يادلين: "أتوجه بطلب إنهاء الحرب مرة أخرى إلى رئيس الوزراء، الذي لا يملك أي شرعية داخلية لاستمرار الحرب، ويعتمد على مجموعة معينة من المتطرفين الذين يتهربون من الخدمة العسكرية".

وتابع أن "معظم المجتمع الإسرائيلي يريدون عودة المختطفين (الأسرى بغزة)، وفقط بعد ذلك يمكننا القضاء على حماس، ولكن الأولوية الآن لإعادتهم هي إنهاء الحرب في القطاع".

وأردف: "عدت للتو من أوروبا.. شرعيتنا الدولية في أسوأ حالاتها وقد نواجه عقوبات أوروبية. يمكن تفادي ذلك بوقف الحرب في غزة والتوصل إلى تفاهم بشأن الملف الإيراني".