جيش الاحتلال يصدر تحذيرا بالإخلاء لسكان قرية في جنوب لبنان

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، تحذيرا بالإخلاء لسكان قرية تول في جنوب لبنان، محددا مناطق يجب الابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر.



ونشر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي خريطة محددا فيها منطقة باللون الأحمر، وجاء في تحذيره: "تحذير عاجل للمتواجدين في قرية تول في جنوب لبنان وتحديدا لكل من يتواجد في المبنى المحدد بالأحمر وفق ما يُعرض في الخارطة والمباني القريبة منه.

‏تتواجدون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله الإرهابي".

وأضاف "‏من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم، أنتم مضطرون لإخلاء هذه المباني فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر وفق ما يُعرض في الخارطة".