5 شهداء في قصف للاحتلال على بلدة جباليا

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استشهد 5 مواطنين، الليلة، في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة.
وقال مراسل "وفا" إن 5 مواطنين من عائلة حلاوة ارتقوا عقب قصف طائرة مسيرة تابعة لطيران الاحتلال لمواطنين في بلدة جباليا شمال القطاع.