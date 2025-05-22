 5 شهداء في قصف للاحتلال على بلدة جباليا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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5 شهداء في قصف للاحتلال على بلدة جباليا


نشر في: الخميس 22 مايو 2025 - 8:50 ص | آخر تحديث: الخميس 22 مايو 2025 - 8:50 ص

استشهد 5 مواطنين، الليلة، في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة.

وقال مراسل "وفا" إن 5 مواطنين من عائلة حلاوة ارتقوا عقب قصف طائرة مسيرة تابعة لطيران الاحتلال لمواطنين في بلدة جباليا شمال القطاع.


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