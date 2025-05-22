المستشار الألماني يدعم تخصيص 5% من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع

أعلن المسشار الألماني فريدريش ميرتس للمرة الأولى دعمه لإنفاق ما يصل إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع.

وقال ميرتس اليوم في برلين في فعالية استضافتها مجموعة ضغط في قطاع البناء الألماني: "إننا في الطريق لإلزام أنفسنا بتخصيص حصة الـ 5ر3% للتوريدات العسكرية الخاصة لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، بالإضافة إلى الـ 5ر1% للبنية التحتية المرتبطة بالجيش".

وأضاف أن الـ 5ر1% يجب أن يتم تخصيصها للجسور والطرق من أجل المواصلات، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

ويأتي إعلان ميرتس بعد يومين من عدم تمخض مكالمة هاتفية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين عن تقدم ملموس نحو إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وفسر العديد من القادة الأوروبيين التصريحات التي أدلى بها ترامب بعد المكالمة بأنها دعوة لمحاولة نأي الولايات المتحدة بنفسها عن الصراع، وهو الاحتمال الذي حث المنطقة بالفعل على زيادة الإنفاق الدفاعي.

كان ترامب قد دعا دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) إلى زيادة الانفاق الدفاعي إلى 5 % من إجمالي الناتج المحلي .