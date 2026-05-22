تقنية الفيديو تغيب عن ودية مصر وروسيا

اتفق اتحاد الكرة مع نظيره الروسي علي إقامة المباراة الودية بين منتخبي مصر وروسيا بدون تقنية فيديو.

ويدير مباراة روسيا ومنتخب مصر التي يستعد من خلالها لكأس العالم 2026 الذي سيقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، طاقم حكام جزائري بدون تقنية الفيديو

ويخوض منتخب الفراعنة منافسات المجموعة السابعة إلى جانب منتخب بلجيكا ومنتخب إيران ومنتخب نيوزيلندا.

ووافق الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، علي اعتماد المباراة الودية بين منتخبي مصر وروسيا يوم 28 مايو الجاري ضمن الأجندة الدولية، وخاطب اتحاد الكرة فيفا لاعتماد المباراة، وتلقي موافقة فيفا خاصة وأنها مباراة ودية وليس رسمية.