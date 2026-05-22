روبيو يشكك في الدبلوماسية مع كوبا مع إثارة ترامب التهديد بعمل عسكري

شكك وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم الخميس في الدبلوماسية مع كوبا مع إثارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهديد جديد بعمل عسكري.
ويكتسب التهديد المتجدد يوم الخميس وزنا أكبر بعد يوم من إعلان الإدارة عن توجيه اتهامات جنائية للرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو.
وقال ترامب إن الرؤساء الأمريكيين السابقين فكروا في التدخل في كوبا لعقود من الزمن، ولكن "يبدو أنني سأكون الشخص الذي يفعل ذلك".
وقال روبيو للصحفيين بشكل منفصل إن إدارة ترامب تريد حل الخلافات مع كوبا سلميا، لكنه يشكك في قدرة الولايات المتحدة على التوصل إلى حل دبلوماسي مع الحكومة الحالية للجزيرة.
ودفعت لائحة الاتهام ضد كاسترو الكثيرين إلى الاعتقاد بأن الإدارة تتبع نفس خطة العمل التي اتبعتها عندما أطاحت بالزعيم الفنزويلي نيكولاس مادورو.