العاملون بالمجال الإنساني يكافحون لاحتواء تفشي الأمراض في السودان

قال مسؤولون إنسانيون في الأمم المتحدة يوم الخميس إن مجتمع الإغاثة في السودان، في ظل انعدام الأمن وتحديات الوصول، يكافح لاحتواء تفشي حمى الضنك، وجدري القردة، وحالات الكوليرا المشتبه بها.

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أنه في منطقة النهود بولاية غرب كردفان، تتعامل منظمة الصحة العالمية وشركاؤها مع تفشٍ مشتبه به للإسهال المائي الحاد، المرتبط عادة بالكوليرا، وتم بالفعل الإبلاغ عن أكثر من 100 حالة مشتبه بها وعشرات الوفيات المرتبطة بها هذا الأسبوع.

وأفاد مكتب أوتشا أنه في منطقة دارفور، يعمل العاملون في المجال الإنساني التابعون للأمم المتحدة مع السلطات الصحية للتعامل مع تفشٍ مشتبه به لجدري القردة في ولايتي وسط وجنوب دارفور، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 300 حالة مشتبه بها وخمس وفيات مرتبطة بها هذا الأسبوع، وأضاف أن "منظمة الصحة العالمية تدعم حملة تطعيم واسعة النطاق ضد الكوليرا والحصبة تقودها السلطات في دارفور".

وقال المكتب إنه في الولايتين الشمالية ونهر النيل، استجابت منظمة الصحة العالمية والشركاء الصحيون لتفشي حمى الضنك، وفي الولاية الشمالية، تضاعفت الحالات المشتبه بها أكثر من ثلاث مرات خلال الشهر الماضي، لتصل إلى أكثر من 500 حالة.

وذكر مكتب أوتشا أن "هذه الحالات الطارئة الصحية تتكشف في وقت يستمر فيه انعدام الأمن في تعريض المدنيين والعمليات الإنسانية للخطر"، وأضاف: "في جنوب كردفان، أفادت التقارير بأن ضربات متعددة بطائرات مسيرة في ديلينج ومحيطها يوم الأربعاء أسفرت عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة عدة أشخاص آخرين، وأفادت التقارير بأن إحدى الضربات ألحقت أضرارا بمرفق صحي ودمرت إمدادات ومعدات طبية".

وقال المكتب إن المجتمع الإنساني في السودان قدم المساعدة لأكثر من 6ر1 مليون شخص في الأشهر الأربعة الأولى من العام.

ودعا مكتب أوتشا جميع الأطراف إلى حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، وتسهيل الوصول، وفقا لما يقتضيه القانون الإنساني الدولي، كما يظل التمويل الإضافي أمرا بالغ الأهمية لتقديم المساعدات المنقذة للحياة لملايين الأشخاص في السودان.