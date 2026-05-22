إبراهيم عبدالمجيد يلتقي وزيرة الثقافة ويناقشان قضايا ثقافية راهنة وسبل دعم الإبداع الأدبي

التقت جيهان زكي، وزيرة الثقافة، أمس، بالروائي الكبير إبراهيم عبدالمجيد، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات التي تعقدها الوزارة مع المثقفين والمبدعين، في إطار توجهها نحو توسيع دوائر الحوار الثقافي والاستماع إلى رؤى وأفكار المبدعين بشأن مستقبل الحركة الثقافية في مصر.

وشهد اللقاء مناقشات حول عدد من القضايا الثقافية الراهنة، وسبل دعم الإبداع الأدبي والفني، إلى جانب تعزيز مساحات التواصل بين وزارة الثقافة والمثقفين، بما يتيح طرح أفكار ورؤى جديدة قادرة على التفاعل مع الواقع والوصول إلى الأجيال الجديدة.

وأكدت وزيرة الثقافة، خلال اللقاء، أن الوزارة تؤمن بأهمية الانفتاح على الرموز الفكرية والثقافية والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم في تطوير السياسات الثقافية، مشيرة إلى أن الوصول بالمنتج الثقافي إلى جمهور أوسع، وخاصة الشباب، يمثل أحد المحاور الرئيسية في رؤية الوزارة خلال المرحلة المقبلة.