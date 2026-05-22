وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يناقش مع قيادات وأعضاء حزب الغد أهم القضايا السياسية والتشريعية

التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قيادات حزب الغد، وذلك في إطار الحوار المستمر حول عدد من القضايا التشريعية والسياسية ذات الاهتمام الواسع في الشارع المصري، كما تناول اللقاء مناقشة عدد من الرؤى والمقترحات الخاصة بتنمية الحياة السياسية، إلى جانب بحث آليات التعاون المستدام بين الحزب والتنسيقية خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في دعم العمل الحزبي وتعزيز المشاركة السياسية والشبابية.

ورحب المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، بوفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مشيدًا بالدور الذي تقوم به في دعم الحياة السياسية وإعداد كوادر شبابية مؤهلة للمشاركة الفاعلة في الشأن العام، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين الحزب والتنسيقية خلال الفترة المقبلة.

وأكد رئيس الحزب، اعتزاز حزب الغد بالعلاقة التي تجمعه بالتنسيقية، مشيرًا إلى أن الحزب يضم عددًا من الشباب أعضاء التنسيقية، مضيفًا أن تجربة التنسيقية نجحت في تطوير قدراتهم السياسية والتنظيمية بصورة كبيرة، من خلال برامج التدريب والتأهيل المختلفة، بما جعلهم قادرين على تمثيل مصر بصورة مشرفة في مختلف المنصات والمحافل السياسية.

من جانبه، أشاد الدكتور هيثم الشيخ، مقرر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالدور السياسي الذي يقوم به حزب الغد، وبالكوادر الشبابية المتميزة داخل الحزب، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين الحزب والتنسيقية خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في دعم الحياة السياسية وتعزيز المشاركة الحزبية والشبابية.

وأشار الشيخ، الى أهمية مشاركة حزب الغد في إعداد أوراق العمل والرؤى المقترحة التي تعمل عليها التنسيقية بشأن عدد من القضايا التشريعية والسياسية، مؤكدًا أن الحزب يمتلك حضورًا مؤثرًا ودورًا مهمًا في الحياة السياسية المصرية.

فيما استعرض الدكتور عادل عصمت، المستشار السياسي لحزب الغد، رؤية الحزب بشأن قانون الإدارة المحلية، مؤكدًا أهمية الإسراع في إصدار القانون الجديد باعتباره أحد الاستحقاقات الدستورية المهمة، مشيرًا إلى ضرورة دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، وتمكين المجالس المحلية المنتخبة من القيام بدورها الرقابي والتنفيذي بصورة فعالة.

فيما أكد أسامة الرفاعي، نائب رئيس حزب الغد، وعضو التنسيقية، أن التنسيقية نجحت خلال السنوات الماضية في إعداد كوادر شبابية متميزة، موضحًا أن تجربة العمل داخل التنسيقية أسهمت بصورة كبيرة في تطوير قدرات الشباب الحزبي، من خلال التدريب المستمر والتأهيل السياسي والتنظيمي، بما انعكس على مستوى الأداء والخبرة لدى شباب الأحزاب المشاركة، وأشاد بالحوار بين الحزب والتنسيقية خاصة في ما يتعلق بملفات تنمية الحياة السياسية وإعداد رؤى ومقترحات مشتركة تخدم العمل الحزبي وتعزز المشاركة السياسية.

شارك في اللقاء من جانب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الدكتور هيثم الشيخ، مقرر التنسيقية، والنائب محمد عزمي، نائب المقرر، وإسلام تمراز، ومحمد إسماعيل، وخالد بدوي، عضوا مجلس النواب عن التنسيقية في الفصل التشريعي الثاني، ومحمد الصعيدي، وأحمد صبري، وإيمان موسى، وأحمد العساس، وإسلام عمر، إلى جانب عدد من أعضاء الحزب والتنسيقية وهم أسامة الرفاعي، نائب رئيس الحزب، ومحمد هندي، وأسماء الهرش، وعبير العربان، ومحمود خليل، ومحمد عبدالعظيم عليوة، وزياد عادل، وقمر أسامة ومحمود موسى.