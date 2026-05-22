ترامب: أمريكا سترسل 5 آلاف جندي إلى بولندا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة على منصته، تروث سوشيال ، يوم الخميس إن الولايات المتحدة سوف ترسل 5 آلاف جندي إضافي إلى بولندا.

وذكر ترامب أنه يقوم بهذا الإعلان بناءً على "الانتخاب الناجح لرئيس بولندا الحالي كارول نافروتسكي، الذي كنت فخورا بدعمه، وعلاقتنا معه".

ولم يقدم الرئيس الأمريكي مزيدا من التفاصيل، مثل موعد ومكان إرسال الجنود الأمريكيين إلى بولندا.

وفاز نافروتسكي، 43 عاما، بجولة الإعادة الرئاسية في منتصف عام 2025 وزار ترامب في المكتب البيضاوي بعد عدة أشهر، وأعرب الاثنان عن تعاطفهما المتبادل في ذلك الوقت.

ويحظى نافروتسكي بدعم حزب القانون والعدالة القومي وكان في كثير من الأحيان شوكة في خاصرة رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، وهو زعيم مؤيد لأوروبا.

ونفت بولندا الأسبوع الماضي تقارير تفيد بأنها ستتأثر بوقف نشر لواء قتالي يضم أكثر من 4 آلاف جندي أمريكي في أوروبا.

وقال وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوسينياك كاميش إن عدد الجنود الأمريكيين في بولندا لن يتم تخفيضه، مضيفا أن بولندا تواصل جهودها لزيادة وجود القوات الأمريكية.

وذكر كوسينياك كاميش أن الانسحاب المزمع لنحو 5 آلاف جندي أمريكي من ألمانيا والذي أعلنه ترامب سيؤدي إلى إعادة تنظيم القوات الأمريكية في أوروبا، وقال إن هذا قد يؤدي إلى إرسال ألوية أخرى إلى كل دولة على حدة، مضيفا أن هذا قد يفسر الارتباك الذي سببته تقارير وسائل الإعلام الأمريكية.

وقبل نحو ثلاثة أسابيع، أمر وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث بسحب نحو 5 آلاف جندي أمريكي من ألمانيا، وجاءت هذه الخطوة بعد أن انتقد المستشار الألماني فريدريش ميرتس نهج ترامب تجاه إيران.

وأكدت بولندا بعد ذلك مجددا استعدادها لاستضافة المزيد من القوات الأمريكية، ووفقا لمصادر عسكرية أمريكية، كان هناك نحو 7400 جندي أمريكي يتمركزون في بولندا حتى منتصف مايو الجاري، ويتناوب معظمهم بانتظام بين قواعد عسكرية أمريكية مختلفة في أوروبا.