الحكومة الكوبية تشدد رقابتها على الاتصالات والمعدات التكنولوجية

أجرت الحكومة الكوبية يوم الخميس تغييرات تنظيمية شددت بموجبها رقابتها على الاتصالات والمعدات التكنولوجية، بما في ذلك أجهزة التوجيه وأجهزة الراديو والطائرات المسيرة.
وتتطلب اللوائح المنشورة في الجريدة الرسمية للبلاد حاليا "ترخيصا فنيا" مسبقا لاستيراد واستخدام وبيع مجموعة واسعة من المعدات مثل أنظمة الواي فاي، وأجهزة اللاسلكي، وكاميرات جرس الباب، وأجهزة مراقبة الأطفال، وستخضع بعض المعدات أيضا للتفتيش.
بالإضافة إلى ذلك، فإن "استخدام واستيراد وتصدير وتصنيع وبيع" الطائرات المسيرة يتطلب ترخيصا مسبقا من وزارة الاتصالات "فيما يتعلق باستخدام الترددات ومستويات الطاقة".
وتبقي القواعد على الحظر الذي تفرضه كوبا على استيراد أجهزة تضخيم إشارات الهواتف المحمولة أو أجهزة إعادة الإرسال.