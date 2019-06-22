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أوكوي رجل مباراة أوغندا والكونغو الديموقراطية

محمد الديك
نشر فى : السبت 22 يونيو 2019 - 7:04 م | آخر تحديث : السبت 22 يونيو 2019 - 7:10 م

حاز إيمانويل أوكوي لاعب المنتخب الأوغندي جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام منتخب الكونغو الديموقراطية، الذي أقيم اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات المجموعة الأولى.

وكان المنتخب الأوغندي قد قص شريط مشاركته في البطولة بفوز ثمين على المنتخب الكونغولي 2-0، وأحز أوكوي الهدف الثاني للمنتخب الأوغندي.

وتصدر منتخب أوغندا المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن المنتخب الوطني صاحب المركز الثاني، فيما تذيل منتخب الكونغو الديموقرايطة وزيمباوي المجموعة بدون نقاط.

الجدير بالذكر أن منتخب أوغندا يواجه زيمبابوي الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة في تمام الساعة السابعة مساءً.

 

 

 


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