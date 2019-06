خطأ إملائي جديد لـ«ترامب» عن إيران يعرضه للسخرية والانتقادات

أخطأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مرة أخرى في كتابته تغريدة، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس الجمعة، بشأن تراجعه عن توجيه ضربة لإيران، ردا على إسقاطها الطيارة المسيرة الأمريكية في المياه الدولية.

وتعرض «ترامب» -بحسب ما ذكر موقع «روسيا اليوم»- لسيل من السخرية والانتقادات بسبب الخطأ الإملائي الذي شرح فيه كيف قرر إلغاء ضربة عسكرية كانت تستهدف 3 مواقع وكانت ستؤدي بحياة 150 شخصا.

وقال: «كنا مستعدين للرد الليلة الماضية بضرب 3 مواقع، والتي كانت ستسقط 150 شخصا، وفقا لرد أحد الجنرالات، ولكنه رأى أن عدد القتلى المقدر للعملية سيكون غير متناسب»، وأخطأ في العبارة الخاصة بالضرب، فبدلًا من أن يكتب «locked & loaded»، والتي تعني جاهزين للرد، كتب «cocked & loaded» بمعنى الطعام جاهز.

والجدير بالذكر أن تلك ليست المرة الأولى التي يقوم فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكتابة «تغريدة» بأخطاء إملائية تصنع موجة عارمة من السخرية، وتضعه في مقدمة الأخبار.

ويُذكر أن الحرس الثوري الإيراني قد أعلن الخميس الماضي، عن إسقاط طائرة استطلاع أمريكية، لدى اختراقها المجال الجوي للبلاد.

من جهته، قال الجيش الأمريكي إن الطائرة التي تم إسقاطها كانت تحلق على ارتفاع كبير في المجال الجوي فوق مضيق هرمز، بعيدًا عن المجال الجوي الإيراني.

....On Monday they shot down an unmanned drone flying in International Waters. We were cocked & loaded to retaliate last night on 3 different sights when I asked, how many will die. 150 people, sir, was the answer from a General. 10 minutes before the strike I stopped it, not....