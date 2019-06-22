ختام بطولة الجمهورية لصيد الأسماك بالغردقة

اختتمت اليوم السبت، فاعليات بطولة الجمهورية لصيد الاسماك، بحضور محمد قداح رئيس الاتحاد المصري لصيد الأسماك وأعضاء مجلس إدراة نادي الرياضات، بمشاركة 22 فريقًا.

وكانت انطلقت الأربعاء الماضي فاعليات بطولة الجمهورية لصيد الأسماك بالغردقة، بمشاركة 22 فريقًا كل فريق يضم 6 من هواة الصيد، بينهم فريق نادي الرياضات البحرية المستضيف للبطولة.

وحضر انطلاق البطولة وختامها كلًا من المهندس محمد قداح رئيس الاتحاد المصري لصيد الأسماك، وأعضاء الاتحاد، والمحاسب علاء التايه، رئيس مجلس إدارة نادي الرياضات البحرية، واللواء بدر الشبيني مدير النادي، وهاني حمد عضو مجلس إدارة النادي.

وقال محمد قداح، رئيس الاتحاد المصري لصيد الأسماك، إن البطولة تهدف لتنشيط السياحة الرياضية والترفيهية وخلق روح المنافسة بين المشاركين، مشيرًا إلى أنه تجري حاليًا عملية وزن الأسماك على أن تعلن النتيجة النهائية مساء اليوم.