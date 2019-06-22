سفير مصر بالجزائر: قدمنا تسهيلات للجمهور الجزائري لتشجيع بلاده في كأس أمم إفريقيا بمصر

أكد السفير أيمن مشرفة سفير مصر بالجزائر، أن السفارة قدمت كافة التسهيلات للجمهور الجزائري للحضور إلى القاهرة لتشجيع منتخب بلاده المشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم "كان 2019" التي تستضيفها مصر حاليا.

وقال السفير مشرفة - في تصريحات لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر اليوم السبت - إن تأشيرات مشجعي المنتخب الجزائري كانت على رأس أولويات عمل السفارة خلال الفترة الماضية، مضيفا أنه تم إصدار أكثر من 1500 تأشيرة من بينها نحو ألف تأشيرة للمشجعين، إضافة لنحو 350 تأشيرة للوفد الرسمي والإعلامي المرافق للمنتخب الجزائري، كما توالي السفارة إصدار التأشيرات للمشجعين حتى نهاية البطولة.

وأضاف أن السفارة مدت فترة عمل القسم القنصلي حتى منتصف الليل في الأسبوع الماضي لمواجهة الطلب المتزايد على التأشيرات..مشيرا إلى أن البطولة تعد فرصة للجمهور الجزائري للتعرف على المقاصد السياحية المختلفة في مصر، حيث أن قرب القاهرة من الإسكندرية والعين السخنة يتيح للجمهور التنقل إلى هذه المدن والعودة في نفس اليوم، كما أن القاهرة بها العديد من المقاصد السياحية المتنوعة، سواء السياحة الأثرية أو الدينية أو الترفيهية.

وتابع مشرفة قائلا "الشعب المصري يرحب بأشقائه الجزائريين في كل وقت، وأنا على ثقة أن الجمهور الجزائري سيقابل بالترحاب في كل مكان"، مؤكدا أن الجمهور المصري يتمنى أن يكون نهائي البطولة عربيا خالصا.

يذكر أن منتخب الجزائر تخوض البطولة في إطار المجموعة الثالثة التي تقام مبارياتها على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، ويلعب المنتخب الجزائري أولى مبارياته غدا الأحد أمام كينيا.