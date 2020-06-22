 فيديو.. أحمد جمال يطرح أغنية «جيل بطل» لدعم أبطال الأولمبياد - بوابة الشروق
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فيديو.. أحمد جمال يطرح أغنية «جيل بطل» لدعم أبطال الأولمبياد

أحمد جمال
أحمد جمال
إيمان محمود
نشر في: الإثنين 22 يونيو 2020 - 4:20 ص | آخر تحديث: الإثنين 22 يونيو 2020 - 4:20 ص

طرح المطرب أحمد جمال، أمس، كليب أحدث أغنياته بعنوان "جيل بطل"، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

الأغنية تدعم أبطال الألمبياد المصريين المشاركين في اولمبياد طوكيو، وهى من كلمات د.حسن كمال، ألحان محمد عزيز، وتوزيع إلهامي دهيمة وأحمد حسام، والكليب إخراج تامر الضبع، ومن إنتاج روابط الرياضية.

يذكر أن جمال، طرح مؤخرا كليب أحدث أغنياته الوطنية بعنوان "إحنا مش بتوع حداد" إهداءا لروح الشهيد البطل أحمد المنسى، وشارك جمال الظهور في الكليب أبناء الشهيد منسي وعدد من الضباط المتقاعدين.

والأغنية من ألحان أحمد جمال، كلمات محمد وديع، وتوزيع موسيقى وميكس وماستر الهامى دهيمة و أحمد حسام، والكليب إخراج محمد القاضي.


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