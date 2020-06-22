وزير الخارجية الألماني يحذر من تصاعد المعارك في ليبيا

حذر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس من تصاعد المعارك في ليبيا، داعيا أطراف النزاع إلى العودة لمائدة المفاوضات.

وقال ماس اليوم الاثنين عقب لقائه نظيره الإيطالي لويجي دي مايو في روما: "بعدما أعلن الرئيس المصري أنه لم يعد من الممكن استبعاد ردود فعل عسكرية من جانب مصر، أصبح تصاعد النزاع يمثل تهديدا".

وكان الرئيس السيسي قد ألقى كلمة أول أمس السبت حول الشأن الليبي، حذّر فيها قوات الوفاق من تجاوز مدينتي: سرت والجفرة، وقال: "إن أي تدخل مصري مباشر في ليبيا باتت تتوفر له الشرعية الدولية سواء للدفاع عن النفس أو بناء على السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة في ليبيا وهو مجلس النواب".

وكانت ألمانيا عقدت قمة في برلين في يناير الماضي للعمل على حظر توريد أسلحة لليبيا أو إرسال مقاتلين إلى هناك. وتعهد المشاركون في القمة بالامتثال لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا، إلا أنه لا تزال هناك دول تخرق الحظر.