 أشرف عبد الباقي وأشرف زكي ومحمد إمام ونجوم مسرح مصر يشيعون جنازة ابن الفنان أوس أوس - بوابة الشروق
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أشرف عبد الباقي وأشرف زكي ومحمد إمام ونجوم مسرح مصر يشيعون جنازة ابن الفنان أوس أوس

أشرف عبد الباقي وأوس أوس
أشرف عبد الباقي وأوس أوس
مصطفى الجداوي
نشر في: الإثنين 22 يونيو 2020 - 2:23 ص | آخر تحديث: الإثنين 22 يونيو 2020 - 2:32 ص

حضر منذ قليل مجموعة من الفنانين فى منزل الفنان محمد أسامة (أوس أوس)، بأحد المدن السكنية بالشيخ زايد، للمشاركة فى تشييع جثمان طفله الرضيع الذي توفي منذ ولادته بثلاثة أشهر، بعد سقوطه أرضا على وجهه فاقدا الوعي.

وكان من بين المشاركين في تشييع جثمان الطفل الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون، والفنانين أشرف عبد الباقى ومحمد عادل إمام وأحمد فهمى ونجوم مسرح مصر على ربيع ومصطفى خاطر وحمدى الميرغنى ومحمد أنور وكريم عفيفى وسليمان عيد وعزوز عادل.

جدير بالذكر أن الفنان محمد أسامة خاض السباق الرمضاني الماضي بمسلسل (أتنين في الصندوق) برفقة الفنان حمدي الميرغني والفنان صلاح عبدالله والفنانة انتصار، وكان من تأليف لؤي السيد وإخراج محمد مصطفى.

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