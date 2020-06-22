رئيس وزراء إيطاليا لا يعارض زيادة حصة الدولة في شركة تيليكوم إيتاليا

أعرب جوزيب كونتي رئيس وزراء إيطاليا، عن انفتاحه تجاه فكرة زيادة حصة مؤسسة التمويل الحكومية كاسا ديبوزيتي إي بريستيتي في شركة الاتصالات تيليوم إيتاليا كجزء من خطة لإعادة هيكلة البنية التحتية لقطاع الاتصالات في إيطاليا بشكل عام.

وقال كونتي في مقابلة مع موقع" إل فاتو كوتيديانو" على الإنترنت، اليوم الاثنين، إن هذه الفكرة "واحدة من الخيارات التي نقيمها لكنني لست في وضع يسمح بمناقشة مزيد من التفاصيل".

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن تصريح كونتي يأتي تعليقا على تصريحات بيبي جريللو الممثل الكوميدي السابق الذي أسس حركة الخمس نجوم السياسية الشعبوية والتي أصبحت أكبر حزب في الائتلاف الحاكم بإيطاليا حاليا.

تمتلك مؤسسة كاسا ديبوزيتي حاليا حوالي 10 في المئة من أسهم تيليكوم إيتاليا و50 في المئة من منافستها الأصغر أوبن فايبر. وكتب جريللو في تدوينة على الإنترنت شركة أوبن فايبر هي مشروع "فاشل تماما" في ظل بقاء مناطق من البلاد "متخلفة (في مجال البنية التحتية للاتصالات) مثل "العالم الثالث".

واقترح جرييللو تغيير إدارة أوبن فايبر وتعيين رئيس جديد يمكنه المضي "فورا" في طريق اندماجها مع تيليكوم إيطاليا لإنشاء شركة إيطالية واحدة تعمل في مجال الهاتف المحمول وخدمات نقل البيانات. وكجزء من الاقتراح، يرى جريللو ضرورة استحواذ كاسا ديبوزيتي على حوالي 25 في المئة من أسهم تيليكوم إيتاليا التي كانت تحتكر سوق الاتصالات في البلاد.

يذكر أن لويجي جوبيتوسي الرئيس التنفيذي لشركة تيليكوم إيتاليا يحاول إقامة اندماج مع أوبن فايبر المتخصصة في تشغيل شبكات الاتصالات والمملوكة مناصفة لكل من شركة إينيل الإيطالي للمرافق وكاسا ديبوزيتي.

ويعتبر بيع شركة إينل لحصتها في أوبن فايبر الخطوة الأولى في اتجاه تحقيق صفقة الاندماج المرجوة، خاصة وان كاسا ديبوزيتي هي أحد أكبر المساهمين في تيليكوم إيتاليا حاليا.