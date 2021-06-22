تعادل سلبي في الشوط الأول بين الزمالك والمقاصة

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حسم التعادل السلبي الشوط الأول من مباراة الزمالك ومصر المقاصة في دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

التعادل جاء بعد أفضلية للزمالك من حيث السيطرة والاستحواذ والخطورة على المرمى.

جاءت أبرز فرص الزمالك في الدقيقة 9 عن طريق المغربي أشرف بن شرقي وتسديدة يسارية علت العارضة، ثم محاولة أخرى في الدقيقة 20 بتسديدة أرضية تحولت إلى ركنية من مسافة قريبة.

وفي الدقيقة 31 أهدر سيف الدين الجزيري أخطر فرص الزمالك برأسية قوية من عرضية زيزو مرت بجوار القائم.

في المقابل أهدر المقاصة فرصة خطيرة من انفراد عن طريق أحمد عادل لكن اللاعب أهدرها بتسديدة فوق العارضة.