لوفتهانزا تعلن وقف رحلاتها الداخلية بين نورنبرج وميونخ

أعلنت شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران اليوم الثلاثاء عن وقف رحلاتها الداخلية شديدة القصر بين مدينتي نورنبرج وميونخ والبالغ مسافتها قرابة 150 كيلومترا.



وقالت متحدثة باسم لوفتهانزا إنه سيتم توجيه الركاب الذين سيبدأون رحلاتهم أو سيغيرون طائراتهم في نورنبرج لأخذ حافلة إكسبريس تابعة للشركة تنقلهم إلى ميونخ أو بأخذ رحلات أخرى قادمة عبر المحاور الأخرى للوفتهانزا في فرانكفورت وزيورخ وفيينا.



يشار إلى أن الرحلات الجوية القصيرة تعرضت لانتقادات بسبب تأثيرها البالغ على البيئة، وترد شركات الطيران بدعوى أنها لا تزال تحتاج إلى هذه الرحلات في بعض المواقع حتى لا تخسر عملاء الترانزيت لصالح شركات طيران أو مطارات أجنبية.



ومن المنتظر توسيع نطاق التعاون مع شركة السكك الحديدية، وتابعت المتحدثة أنه لا يتوافر في الوقت الراهن ما يكفي من رحلات القطار سريعة كبديل للرحلات القصيرة " فمطار ميونخ على سبيل المثال غير مرتبط بشبكة قطارات إنتر سيتي التابعة لشركة السكك الحديدية".