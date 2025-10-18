بيع دراجة نارية تحمل توقيع البابا ليو الرابع عشر في مزاد مقابل 130 ألف يورو

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تم بيع دراجة نارية تحمل توقيع البابا ليو الرابع عشر في مزاد علني مقابل 130 ألف يورو (408ر151 دولار أمريكي)، بالإضافة إلى الرسوم والضرائب.

وذكرت دار المزادات "آر إم سوذبيز" اليوم السبت أن البابا وقع على الدراجة في سبتمبر الماضي في الفاتيكان.

وتظهر الصور المنشورة على موقع دار المزادات البابا جالسا على الدراجة ويحمل خوذة مطابقة لها.

وقاد مجموعة من راكبي الدراجات النارية المعروفين باسم "يسوع بايكرز" الدراجة البيضاء، التي يقال إنها مستوحاة من سيارة البابا، في رحلة استغرقت ثلاثة أيام من بلدة شافهايم الصغيرة قرب فرانكفورت إلى ساحة القديس بطرس في روما.

وقد بدأ المزاد على الدراجة النارية من طراز بي إم دبليو أر 18 ترانسكونتينينتال بسعر 30 ألف يورو، لكن سرعان ما قفز السعر.