ضبط 5 آلاف قرص دواء منتهي الصلاحية ومحظور بيعه في كفر الدوار

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين بإشراف مجدي الخضر وكيل الوزارة، اليوم، حملة استهدفت مصانع ومحلات بيع السلع الأساسية والتموينية.

جاء ذلك للوقوف على مدى صلاحية السلع والمنتجات للاستهلاك الآدمي من عدمه، حفاظًا على صحة المواطنين، ومواجهة للغلاء وجشع التجار، ومراقبة للأسواق لتخفيض أسعار السلع، ومنع الظواهر الاحتكارية.

وتلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العقيد وجدي الصيرفي رئيس مباحث التموين في البحيرة، بشن حملة برئاسة فارس عبد الواحد رئيس الرقابة بكفر الدوار، تمكنت من ضبط أحد المحلات العامة علي هيئة صيدلية بشرية بدون ترخيص حيث تبين أن القائمة بإدارة النشاط حاصلة علي بكالوريوس علوم وتقوم بإدارة وتشغيل المحل كعيادة بشرية صيدلية بشرية بدون أية تراخيص أو تصاريح.

وضبط كمية كبيرة جدا من الأدوية البشرية منتهية الصلاحية ومخصصة لوزارة الصحة، بجانب عينات مجانية غير مخصصة للبيع، وآخري لعدم وجود أي تراخيص، كما تم التحفظ علي أسطوانة أكسجين سعه ٢٥ كيلو وكافة العبوات الموجودة بالمحل وهي كمية (٤٥٩٦ ) قرص دوائي.



وتبين حيازة أدوية مدرجة جدول أول مخدرات لعدد ٣٠ قرص، وجدول ثاني ٤٠ قرص وتم التحفظ عليها وتحرر محضر بالواقعة وجاري العرض.

كما تم ضبط ٣ محلات بمركز كفر الدوار بدالين تموينين لغلقهم المحل أثناء مواعيد العمل الرسمية وعدم الاعلان عن أسعار السلع التموينية، وتحررت المحاضر اللازمة وجاري العرض.