أكثر من مليار جنيه لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج

أكد اللواء المهندس حسن عبد الغني، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أنه تم ضخ مبلغ مليار و448 مليونا؛ لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الكبرى بسوهاج خلال فترة حكم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأنه بلغ عدد المشروعات التي دخلت للخدمة 23 مشروعا لتلبية احتياجات المواطنين المائية ولزيادة المخدومين بخدمة الصرف الصحى بسوهاج.

وأوضح أنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد من مشروعات مياه الشرب الكبرى ومنها مشروع محطة مياه السكساكا السطحية بمركز طما بتكلفة 200 مليون جنيه، والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية 85 ألف متر مكعب، وتخدم 350 ألف نسمة ومشروع محطة مياه شطورة السطحية بطهطا، والتي تبلغ تكلفتها 300 مليون جنيه وتعمل بطاقة تصميمية ‏51‏ ألف متر مكعب لكل يوم وتخدم 300 ألف نسمة ومشروع محطة مياه الإحايوة شرق المدمجة بمركز اخميم بتكلفة 17 مليون جنيه، وتعمل بطاقة تصميمية تبلغ 20 لترا لكل ثانية وتخدم 50 ألف نسمة، وكذلك مشروع محطة مياه الحواويش المطورة رقم 2 بمركز اخميم بتكلفة 7 ملايين جنيه بطاقة تصميمية تبلغ 90 لترا لكل ثانية وتخدم 56 ألف نسمة، ومشروع محطة مياه أولاد سالم المرشحة السطحية بمركز دار السلام بتكلفة 255 مليون جنيه، والتي تعمل بطاقة تصميمية 60 ألف متر مكعب لكل يوم وتخدم 398 ألف نسمة.

وتابع: "ومشروع محطة مياه الجوازات المطورة 1 و2 بمركز سوهاج بتكلفة 7 ملايين جنيه بطاقة تصميمية تبلغ 180 لترا لكل ثانية وتخدم 70 ألف نسمة، ومشروع محطة إزالة حديد ومنجنيز المدمر بمركز طما بتكلفة 15 مليون جنيه وتخدم 23 ألف نسمة، ومشروع محطة مياه المنشأة النقالي، والتي تبلغ طاقتها التصميمية 90 للترالكل ثانية وتبلغ تكلفتها 15 مليون جنيه وتخدم 160 ألف نسمة، ومشروع محطة إزالة حديد ومنجنيز المدمر بمركز طما وتبلغ تكلفتها 15 مليون جنيه وتخدم 23 ألف نسمة، ومشروع محطة مياه البوحة النقالي بمركز ساقلتة وتبلغ تكلفتها 10 ملايين جنيه وتخدم 10 الآف نسمة".

وأشار اللواء المهندس حسن عبد الغني، إلى تشغيل عدد من مشروعات الصرف الصحي الكبرى ومنها مشروع صرف صحي قرية سلامون بمركز طما بتكلفة تبلغ 50 مليون جنيه وتخدم 25 ألف نسمة ومشروعات صرف صحي قرى: "السمطا، والحلافي، والغنيمية، ونجع راجح، ونجع أحمد عبد السميع بمركز البلينا" بتكلفة تبلغ 101 مليون جنيه تخدم 20398 نسمة، ومشروعي صرف صحي الحلاقي، وأم دومة بمركز طما بتكلفة تبلغ 53 مليون جنيه وتخدم 12 ألف نسمة، ومشروعي صرف صحي قريتي كويز ومقلد بمركز جرجا بتكلفة تبلغ 29.8 مليون جنيه وتخدم 3969 نسمة، ومشروع صرف صحي نزة الحاجر بمركز جهينة بتكلفة تبلغ 15 مليون جنيه، وتخدم 15868 نسمة ومشروع صرف صحي نزلة عبد الله بمركز طما بتكلفة تبلغ 15 مليون جنيه وتخدم 1691 نسمة، ومشروع صرف صحي حوض الثلاثيني بمركز سوهاج بتكلفة تبلغ 15 مليون جنيه وتخدم 1500 نسمة، ومشروع صرف صحي عنيبس بمركز جهينة بتكلفة تبلغ 25 مليون جنيه وتخدم 31 ألف نسمة، وكذلك مشروع صرف صحي الصلعا بتكلفة تبلغ 43.7 مليون جنيه وتخدم 15 ألف نسمة، ومشروع صرف صحي مدينة جهينة بتكلفة تبلغ 80 مليون جنيه، ويخدم 62 ألف نسمة ومشروع صرف صحي الحرافشة بمركز جهينة بتكلفة تبلغ 25 مليون جنيه ويخدم 3600 نسمة، ومشروع صرف صحي دمنو والمحامدة البحرية بمركز سوهاج بتكلفة تبلغ 63 مليون جنيه، ويخدم 22 ألف نسمة ومشروع صرف صحي المزالوة بمركز سوهاج بتكلفة تبلغ 75.6 مليون جنيه ويخدم 19 الآف نسمة والمرحلة الاولى من مشروع صرف صحي إدفا بمركز سوهاج بتكلفة تبلغ 20 مليون جنيه ويخدم 8 الآف نسمة.