تطوير الطرق بمحيط مصانع بورسعيد

قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إن العمل مستمر في رصف ورفع كفاءة عدد من الطرق المحيطة بالمصانع الواقعة بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، والتي تعتبر من أهم الطرق التي تشهد أعمال تطوير حاليا؛ نظرا لربطها عدة طرق محيطة بالمصانع داخل المنطقة الصناعية، حيث يأتي ذلك في إطار استمرار أعمال رفع الكفاءة والتطوير التي تشهدها مختلف الطرق ببورسعيد ضمن خطة التطوير الشاملة للطرق بالمحافظة بالتوازي مع كافة القطاعات الأخرى.

وأوضح المحافظ، في بيان اليوم، أن الأعمال تشمل إعادة رصف الطرق ووضع الطبقة الأسفلتية وتجميل جانبي الشوارع وزيادة معدلات الإضاءة.

وأشار إلى أن منطقة جنوب بورسعيد شهدت مزيدا من أعمال تطوير الطرق خاصة الطرق الواقعة في مدخل بورسعيد بامتداد محور ٣٠ يونيو؛ لتحقيق السيولة المرورية في حركة السيارات، وذلك ضمن أعمال التطوير التي تمت بالطرق الداخلية بالمنطقة الصناعية؛ لتيسير الحركة من وإلى المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.