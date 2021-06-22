فيتنام تسجل 95 حالة إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفيتنامية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 95 حالة إصابة محلية جديدة بمرض "كوفيد -19"، تم اكتشاف معظمها في مدينة "هو تشي منه" والأقاليم الواقعة جنوبي البلاد، بحسب ما ذكرته صحيفة "في إن إكسبريس" الفيتنامية.

وبذلك ترتفع أعداد الاصابات في فيتنام إلى 10 آلاف و353 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في 43 من المدن والأقاليم، منذ ظهور الموجة الجديدة من الفيروس في البلاد في 27 من أبريل الماضي.

وتتصدر مدينة "باك جيانج" أعداد الإصابات في البلاد، بواقع 5476 حالة، وتليها مدينة "هو تشي منه" بواقع 1857 حالة.