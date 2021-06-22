التشيك تبدأ تسجيل الأطفال للحصول على لقاح كورونا في يوليو

أعلن رئيس وزراء التشيك أندريه بابيش، أنه سيسمح للآباء بالتسجيل لحصول أبنائهم على اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد بدءا من يوليو المقبل.

وذكر راديو "براغ الدولي" في نشرته الناطقة بالإنجليزية اليوم الثلاثاء أنه سيسمح بتسجيل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 12 إلى 15 عاما للحصول على اللقاح فيما تشترط السلطات حضور أحد الأبوين للتوقيع على موافقة بحصول أبنائهم على اللقاح.

وتابع الراديو أن عملية تطعيم الأطفال بلقاح "فايزر-بايونتك" ستتم داخل مراكز التلقيح المنتشرة بأنحاء البلاد وستتم بحضور طبيب أطفال متخصص.

يشار إلى أن السلطات أعلنت قبل يومين الانتهاء من تطعيم أكثر من 2.5 مليون شخص بشكل كامل ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فيما حصل 4.7 مليون شخص على الجرعة الأولى من اللقاح، وهو ما يمثل 44% من إجمالي السكان الذي يبلغ عددهم 10.7 مليون نسمة.