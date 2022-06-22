شلل الأطفال يطل برأسه مجددا على بريطانيا بعد عقدين من اختفائه

يواجه وضع بريطانيا كدولة خالية من شلل الأطفال تهديدا لأول مرة منذ نحو عقدين بعد العثور على عينات من فيروس شلل الأطفال المشتق من اللقاح خلال فحص روتيني لمياه الصرف في لندن، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وتم العثور على عدة فيروسات مرتبطة بشلل الأطفال في العينات التي تم الحصول عليها من شمال لندن وشرقها بين شهري فبراير ومايو.

وذكرت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة اليوم أن هذه النتائج تشير إلى قدر من التفشي بين أفراد مرتبطين وأن الفيروس استمر في التطور ويتم تصنيفه الآن باعتباره فيروس شلل الأطفال المشتق من اللقاح من النمط الثاني.

وأضافت وكالة الأمن الصحي أن شلل الأطفال يمكن أن يسبب أعراضا خطيرة في حالات نادرة، مثل الشلل لدى الأشخاص الذين لم يحصلوا على اللقاح الكامل، ولم يتم تسجيل حالات شلل أطفال أو شلل مرتبط بالفيروس، وفقا للوكالة.